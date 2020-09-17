В Перми неизвестные «заминировали» полгорода

Опасных устройств специалисты не обнаружили. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 16 сентября, снова были подняты по тревоге специальные службы, после полученных сообщений о заложенных взрывных устройствах.

Информация поступила после 21 часа. Злоумышленники «заминировали» краевой суд, мэрию, вокзалы, школы и детские сад - без уточнения адресов и города. Кинологи проверили здания: ж/д вокзала Пермь-2, там эвакуировали около 70 человек, краевой суд, автовокзал по ул. Революции, 68, администрация города Перми. Опасных устройств специалисты не обнаружили.