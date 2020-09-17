В Пермском крае станет немного теплее, но дожди не прекратятся

В ближайшие дни в Прикамье будет пасмурно и дождливо. Фото: Василий Вахрин

По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермском крае в четверг, 17 сентября, южный циклон будет уходить на северо-восток. Если ночью его влияние еще будет сказываться - ожидаются дожди по восточным и возможно по центральным районам, то днем Пермский край попадет под влияние промежуточного гребня. Ожидается прекращение осадков, температура воздуха может повыситься до +12…+15° по центральным и южным районам края.

В пятницу 18 сентября циклон сместится на восток. По северу края ожидаются сильные дожди, а южные районы предварительно попадут в теплый сектор циклона. Температура воздуха по югу края может повыситься до +18…+20°, но по северу ожидается не выше +10° с осадками.