Дождь и шквалистый ветер: МЧС предупреждает жителей Прикамья о непогоде

- Фото: Василий Вахрин

По данным Гидрометцентра, в среду, 17 сентября, в Пермском крае ожидается облачная погода, днем пройдет дождь, порывы ветра могут усилиться до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 8-13 градусов Цельсия, ночью столбик термометра будет колебаться от +4 до +9 градусов.

- Рекомендуем гражданам быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. Избегайте парковки транспорта рядом с ними. Будьте осторожны с открытым огнем, электроприборами. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте бдительны, - призывают жителей региона сотрудники МЧС.