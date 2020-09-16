Дмитрий Махонин поручил достроить пермский зоопарк к юбилею города

Половина возведенных зданий нового зоопарка находятся в плачевном состоянии. Фото: Василий Вахрин

На заседании правительства, которое состоялось 16 сентября, обсуждался ход работ нового зоопарка в Перми.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин: «Я рассчитываю на ускорение темпов стройки. Задача – открыть зоопарк к трехсотлетию Перми. При этом качество строительства не должно страдать». Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, рассказал, что сейчас ведутся работы второго этапа I очереди. Продолжается возведение пяти объектов (вольеры «Олени, лоси, рыси, тигры», «Лев, гиены», «Птичник», «Медведь бурый», система водоподготовки бассейна) и проведение инженерных сетей. Напомним, всего на территории зоопарка возведено 44 объекта I очереди строительства. Из них эксперты уже проверили 31. По информации экспертной организации ООО «Инвента», 9 зданий находятся в аварийном состоянии. Состояние 22 объектов оценивается как работоспособное или ограниченно работоспособное. По проблемным объектам, признанным аварийными по результатам обследования, запущен этап перепроектирования.