Райффайзенбанк: предприниматели начали экономить на зарплате себе и аренде офисов

Фото: Райффайзенбанк

Большинство компаний из сегмента малого и микро бизнеса начали активно экономить в последние три месяца, показал опрос владельцев компаний, проведенный Райффайзенбанком в августе 2020 года. Чаще всего предприниматели урезают зарплаты, в первую очередь себе, а также экономят на аренде офиса и транспорте.

На чем экономит малый бизнес

После снятия большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие компании из сегмента малого и микро бизнеса смогли вернуться к полноценной работе. Однако в новых условиях пришлось менять многие процессы, заново изобретать бизнес-модели и экономить. Как показал опрос Райффайзенбанка, 76% компаний стараются тратить меньше. Для остальных в этом смысле почти ничего не изменилось. При этом больше всего экономить приходится предпринимателям в Москве и Ростове-на-Дону — в этих городах об этом заявили 81% и 95% респондентов соответственно.

Чаще всего предприниматели экономят на зарплате себе, аренде офиса и транспорте. Также многим удалось сократить расходы на банковские услуги и обслуживание кредитов. Почти четверть опрошенных смогли полностью отказаться от офиса. Многие смогли договориться о снижении арендной платы или переехать в помещение поменьше.

Доходы и расходы: что меняется быстрее

Большинство компаний столкнулись со снижением доходов. Чаще всего это происходило из-за снижения спроса на продукцию, подорожания товаров и услуг и временного простоя весной 2020 года.

Однако у 12% опрошенных доходы увеличились. И здесь главными факторами стали расширение производства, переход в новую сферу бизнеса и возобновление активной работы после карантина.

При этом почти 40% опрошенных владельцев бизнеса заявили, что их расходы за последние три месяца практически не менялись. Каждый третий участник опроса смог сократить их, и значимой статьей экономии стали налоги и сборы — здесь снижение нагрузки зафиксировали 25% респондентов.

Главными причинами для роста расходов стали расширение производства, траты на материалы и оборудование, а также на логистику.