В Пермском крае мужчина убил знакомого и его возлюбленную

- Фото: Василий Вахрин

Вечером в среду, 9 сентября, 55-летний житель Кудымкара пришел в дом к своему знакомому, где гостили возлюбленная хозяина жилища и ее брат. В ходе ссоры обвиняемый нанес несколько ударов ножом знакомому и его сожительнице, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

Брат женщины не стал вмешиваться в конфликт и убежал к соседям, откуда вызвал скорую помощь и полицию. Вскоре агрессивного мужчину задержали.

- Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство» . Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому кураю