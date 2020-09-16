Специалисты Центра медицинской профилактики рассказали, как сохранить здоровье и хорошее самочувствие в осенний период

Самым надежным способом является вакцинация Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Осень - один из самых опасных периодов для здоровья. Обычно в это время начинается сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ. В этом году к простудным заболеваниям может прибавиться еще и коронавирусная инфекция. Стоит отметить, что заболевание одновременно с COVID-19 сезонным гриппом может привести к тяжелому течению болезни, пневмонии и другим осложнениям.

Какие меры необходимо предпринять, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие?

«Самым надежным способом является вакцинация, - рассказывают специалисты Центра медицинской профилактики. - Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но за счет выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. На сегодняшний день вакцинация самый надежный способ защиты от вирусов, её иммунологическая эффективность достигает 70 – 85%.

Осенью можно привиться от гриппа и коронавируса в поликлинике по месту жительства или в мобильных прививочных комплексах, которые располагаются в торговых центрах Перми и Пермского края и в офисах МФЦ. Прививку от гриппа можно поставить в сентябре, а от коронавируса в октябре. Но не забывайте, что между первой и второй вакцинацией должно пройти не меньше месяца. Напомню, что цель вакцинации - устранить или ограничить возможность развития инфекции в случае эпидемического контакта вакцинированного с больным человеком».