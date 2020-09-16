В Пермском крае избирательная комиссия утвердила итоги голосования по выборам губернатора

На заседании Избиркома принято решение признать голосование в Пермском крае состоявшимся и действительным с явкой избирателей 35,72%. Фото: Василий Вахрин

16 сентября Избирательная комиссия Пермского края подвела окончательные итоги выборов губернатора региона.

На заседании принято решение признать голосование состоявшимся и действительным с явкой избирателей 35,72%, а также считать избранным на должность губернатора Дмитрия Николаевича Махонина, получившего 540 290 голосов избирателей (75,71%).

«Завершился очередной важный цикл избирательных кампаний: общероссийского голосования, выборов губернатора, трех депутатов Законодательного собрания и ряда местных выборов. Хочется отметить высокий профессионализм всех членов комиссий, наблюдателей и представителей СМИ, вместе с которыми мы проводили прошедшие кампании», - отметил председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

По словам председателя Общественной палаты Пермского края Дмитрия Красильникова, выборы с 11 по 13 сентября проходили под серьезным контролем. «Всего в Общественную палату поступило 20 обращений, характер которых говорит об отсутствии нарушений. Конкурентная борьба между кандидатами была корректной, кампания прошла открыто и законно, а ее итоги – полностью легитимны», – уточнил он.

В ходе заседания члены комиссии подписали итоговый протокол по выборам губернатора. Публикация результатов голосования в периодическом печатном издании запланирована на 17 сентября.

Официальные итоги голосования были подведены после рассмотрения всех обращений, поступивших в Избирательную комиссию и органы внутренних дел. При этом ни в одном из случаев нарушения не подтвердились.