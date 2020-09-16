Пермяки смогут получать пособия на детей только на карту одного банка

Пособия на детей от 3 до 7 лет пермяки смогут получить только на кату "Мир". Фото: архив "КП"

В Министрестве социального развития рассказали, что с 1 октября детские пособия можно будет получать только на карту «Мир». Переход на карты национальной платежной системы должен был завершиться до 1 июля, но его продлили до 1 октября. Региональные власти ссылаются на Минтруда РФ.

Так с 1 октября 2020 года детские пособия можно будет получить только на карту «Мир». Карты других платежных систем для этих целей не подойдут. Пока очередной перенос срока не анонсировался. Если получаете пособия на детей, заранее оформите карту «Мир» и сообщите новые платежные реквизиты по назначению - работодателю или в соцзащиту.

Для каких выплат нужна карта «Мир»: Единовременное пособие при рождении ребенка Единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности Пособие по беременности и родам Пособие по уходу за ребенком Пособие по безработице Ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет Пенсии и другие соцвыплаты из ПФР