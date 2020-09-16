В Пермском крае 64 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8810. ⠀ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае коронавирус подтвердился у 64 жителей региона. Роспотребнадзор сообщает, что 19 человек проходят лечение в больницах, 45 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8810.

Из 64 новых заболевших - 25 мужчин, 35 женщин, 4 детей - 3 мальчика и 1 девочка. Среди них: младше 45 лет - 18 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. В Роспотребнадзоре уточнили, что источник заболевания детей - дом, то есть сначала заболел кто-то из родных.