«Выдала татуировка». В Прикамье сестры-близняшки дурачили судебных приставов, представляясь друг другом

- Фото: Василий Вахрин

Сестры-близняшки из Пермского края долгое время дурачили приставов тем, что представлялись друг другом, тем самым одной из них удавалось избежать оплаты долга по исполнительному производству. Пользуясь внешним сходством они обменивались страховыми полисами, СНИЛС и другими документами, что мешало установить подлинную личность должницы.

Но как только приставы объявили злостную неплательщицу в розыск, удача отвернулась от сестер. Более того, должностным лицам удалось узнать, что у близняшек есть одинаковые татуировки на разных частях тела: у должницы рисунок нанесен на кисть руки, а у ее сестры он был сделан на плече.

Как только сотрудник отделения судебных приставов снова встретился с должницей, женщина по традиции протянула ему документы сестры, объясняя, что понятия не имеет, где находится ее сестра-должница. Но судебный пристав оказался не так прост: он указал девушке на татуировку и посоветовал пройти с ним для дачи объяснений. Должница с горечью признала свою неправоту и согласилась оплатить долг.