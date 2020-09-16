«Проявила чудеса храбрости». В Перми женщина поймала змею на балконе и засунула в пакет

Уж заполз в квартиру пермячки на 7 этаже. Фото: архив "КП"

В Перми живут очень смелые женщины. Подтверждение тому - хозяйка одной из квартир на Гайве. 15 сентября, женщина вышла на лоджию и увидела там змею. Не испугавшись, она взяла незваную гостью в руки, чтобы та не заползла в квартиру и посадила ее в пакет. Выпускать на волю ползучую она не стала, а вызвала спасателей, чтобы те увезли ее куда подальше.

Специалисты приехали на место и забрали змею, которая оказалась молодым ужом. Они отвезли ее в частный террариум.

- Уж совсем молодой, заполз на 7 этаж, - рассказал герпетолог Олег Рицков. - Это не удивительно, у них с домом река рядом, да и у змей сейчас начался период расселения.