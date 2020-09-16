Летом в детских лагерях отдохнули 17 тысяч юных жителей Прикамья

Фото: краевое правительство.

Как известно, в этом году в связи с пандемией летняя оздоровительная кампания началась позднее, чем обычно - с 4 июля. Министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказал главе региона Дмитрию Махонину об ее итогах.

Летом в регионе работали 48 лагерей – 37 загородных, 5 санаторного типа и 6 профильных. В них отдохнули более 17 тысяч детей. Из-за коронавируса в их работе были некоторые ограничения. В частности, отменили родительские дни. Зато папы и мамы смогли общаться с детьми в режиме онлайн по видеосвязи.

- В лагерях проводились зум-конференции, велись отрядные чаты и трансляции мероприятий, - рассказал руководитель Ассоциации детских лагерей Пермского края Валерий Долгих. – Многие родители отмечали, что у них было ощущение, будто они вместе с ребенком жили в лагере. Было больше индивидуальной работы с детьми, уделялось внимание каждому ребенку.

Павел Фокин сообщил, что вопросы безопасности детей в лагерях находились на постоянном контроле, для этого была создана рабочая группа при Минсоцразвития.

Главы Прикамья Дмитрий Махонин поручил до 2022 года привести все муниципальные лагеря Пермского края к состоянию, отвечающему всем современным требованиям.

- Нужно не просто делать в лагерях косметический ремонт, важно подойти к ремонту с точки зрения развития детского отдыха, - подчеркнул Дмитрий Махонин. -

Нужно создавать современную среду для оздоровления ребят.

Дети летом отдыхали не только в загородных лагерях. На площадках учреждений образования, спорта, культуры в Пермском крае были организованы малые формы занятости детей. Группы по 5 человек участвовали в интеллектуальных конкурсах, подвижных играх, соревнованиях, экскурсиях, в экологических десантах. Дети участвовали в благоустройстве пришкольной территории и микрорайонов, оказывали добровольческую помощь. В таких мини-лагерях отдохнули 105 тысяч детей.

Еще 750 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, участвовали в мероприятиях проекта «Ребята с нашего двора-2020». Добровольческие объединения совместно с 150 наставниками из числа активной молодежи с сертификатами вожатых или педагогов организовали развлечения для детей в 13 территориях Прикамья.

Для подростков 14-17 лет в Пермском крае были организованы трудовые формирования и временное трудоустройство. В них задействовали более 13 тысяч подростков. Из них 7 тысяч были трудоустроены на временную работу через Центры занятости.

По данным органов местного самоуправления, очными формами оздоровления, отдыха и занятости было охвачено 164 тысяч школьников, в том числе 36 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.