Врачу из Перми присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»

Виктор Бражкин получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Пермский врач-эндоскопист Виктор Бражкин получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Общий врачебный стаж Виктора Афанасьевича 32 года.

Он член Российского научного общества «Эндоскопическая хирургия», Российского общества хирургов, Российской Ассоциации гинекологов - эндоскопистов, Российского эндоскопического общества и Пермского отделения Всероссийской ассоциации хирургов.

«Очень приятно получить такую награду, моя работа очень интересная. Стараюсь не упустить деталей, вовремя выявить заболевание на самых ранних стадиях и помочь пациенту. Искренне радуюсь, когда удается преодолеть заболевание», - сказал Виктор Бражкин.

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Денис Михайленко поздравил коллегу с присвоением почетного звания и вручил нагрудный знак.