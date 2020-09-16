В Перми эвакуировали 800 человек после звонков о минировании

Информация о минировании объектов в Перми не подтвердилась. Фото: Василий Вахрин

В Перми, 15 сентября, спецслужбы были подняты по тревоге, после поступивших сообщений о минировании. Злоумышленники сообщили, что взрывное устройство заложено на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Большое Савино около 9.15. Специалисты обследовали территорию, взрывное устройство не обнаружили.

Позднее, примерно в 16.40, поступила информация о угрозе взрыва в Пермском филиале офиса «Т Плюс», заминировании административных здания ТЭЦ по городу Перми и Пермскому краю. Из четырех ТЭЦ, расположенных Перми, было эвакуировано около 800 человек.

«После проверки объектов опасных предметов не обнаружено», - сообщил источник знакомый с ситуацией.