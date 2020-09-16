Погода на 16 сентября в Пермском крае

Сегодня ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в ночь на среду южный циклон будет углубляться над Челябинской областью, связанная с ним зона осадков распространится также на юго-восток Пермского края.

На остальной территории осадков не ожидается, температура воздуха ночью составит +5…+8°.

Днем зона дождей распространится на всю восточную половину края, а возможно и на центральные районы, также ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха днем, как и накануне, составит +8…+11°.