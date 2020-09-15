Пермяков приглашают принять участие во Всемирном дне чистоты

20 сентября в 15.00 на заводе Шпагина пройдет награждение победителей городских «Чистых Игр» Фото: архив "КП"

19 сентября 2020 года в Перми пройдет мероприятие «Чистые Игры». Цель мероприятия: уборка природных территорий, таких как реки, поляны, леса, берега водоемов.

Точки участия:

- Малая Язовая (Гашкова, 45) - в 12:00; - Данилиха, Самолет (Кабаи, 11) - в 12:00; - Данилиха, Утиный мост (Моторостроителей, 21) - в 12:00; - Данилиха, Серебрянский (Серебрянский пр-д, 19) - в 15:00; - Данилиха, Водопровод (Овчинникова, 2) - в 12:00; - Мулянка, Островок (Мулянская 2-я, 17) - в 12:00.

Мероприятия проходят в разных форматах: начиная от простой уборки мусора на природной территории, заканчивая бегом трусцой (плоггингом), экоквестами и «Чистыми играми». Все участники будут обеспечены мешками, перчатками и вкусными подарками на месте уборок. 20 сентября в 15.00 на заводе Шпагина пройдет награждение победителей городских «Чистых Игр».

Присоединиться к акции можно:

- в качестве участника;

-в качестве организатора (организовать мероприятие на ближайшей природной территории в формате «Чистых Игр» или обычного субботника;

- в качестве волонтера (помощь организаторам назначенных мероприятий);

- стать партнером Всемирного дня чистоты и предоставить ресурсы на одну или несколько акций: инвентарь, транспорт, питание, изготовить атрибутику;

- сделать пожертвование.

Помимо этого, команды проводят просветительскую работу, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие. По вопросам участия и регистрации, можно обратиться к координатору Андрею Квиткину.