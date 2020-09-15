Судебный пристав разыскал должницу, представившись многодетной матерью

Должнице пришлось давать объяснения о причинах неоплаты уголовного штрафа Фото: Василий Вахрин

Забыв о неоплаченном уголовном штрафе в 60 тыс руб жительница Губахи переехала в Пермь. На новом месте жительства женщина стала через соцсети предлагать косметические процедуры. В интернет-переписку с ней вступил судебный пристав, который представился многодетной мамой. Госслужащий сделал вид, что очень нуждается в услугах должницы и настоял о встрече на дому у бьюти-специалиста.

Какого же было удивление косметолога, когда вместо молодой матери на ее пороге возник судебный пристав и объяснил, что ей надолго придется забыть о карьере.

- Должнице пришлось давать объяснения о причинах неоплаты уголовного штрафа. Если в ближайшее время гражданка не исполнит свои финансовые обязательства, ей придется надолго забыть о карьере. В соответствии с действующим законодательством в суд будет направлено представление о замене наказания более строгим видом, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.