«Кросс нации 2020 в Перми»: когда пройдет и как принять участие

Участие в «Кроссе нации» бесплатное. Фото: архив "КП"

В эту субботу, 19 сентября, в Перми пройдет «Кросс нации 2020». Он пройдет на лыжной базе «Динамо».

В целях безопасности и во избежание дорожных заторов с 6.00 до 16.00 будет организовано одностороннее движение по улице Самаркандской от улицы Глуховская до улицы Художника Зеленина. А также будет запрещена остановка и стоянка по двум сторонам по улице Самаркандская от улицы Лякишева до въезда на территорию спортивной базы «Динамо» с 600 до 16.00.

Участие в «Кроссе нации» бесплатное. Сегодня началась регистрация на «Кросс нации 2020» в очном формате. Она продлится до 18 сентября с 14.00 до 19.00 по адресам:

- Дворец спорта «Орленок» по адресу: ул. Сибирская, д. 47.

- УДС «Молот» по адресу: ул. Лебедева, д. 13

- СК им В.П. Сухарева по адресу: Шоссе Космонавтов, д. 158А, здание легкоатлетического манежа

- СК «Прикамье» по адресу: ул. Ласьвинская, 1

Зарегистрироваться онлайн можно на сайте Министерства физической культуры и спорта Пермского края www.sport.permkrai.ru