В Пермском крае 61 новый случай заражения коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии составляет 8746. Фото: Минздрав региона.

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболел еще 61 человек. Из них 41 человек проходит лечение в больницах, 20 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Выписали из больниц за минувший день 42 пациента.

Общее число инфицированных в Пермском крае с начала пандемии составляет 8746. Ежесуточный прирост больных 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня 0,99 (на 14 сентября – 0,98).

Из 61 нового заболевшего – 27 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет – 12 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.