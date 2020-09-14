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Происшествия

В Перми мужчина выжил после выстрела в голову

Следователи рассказали, что стало причиной конфликта между соседями
Анна Маркова
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Причиной конфликта стало замечание соседа, который выбросил из окна во двор дома кусок битого стекла.

Причиной конфликта стало замечание соседа, который выбросил из окна во двор дома кусок битого стекла.

Фото: Василий Вахрин

В Перми следователи расследуют уголовное дело, которое возбудили на 46-летнего жителя микрорайона Крохалева. Его обвиняют в покушении на убийство.

Следователи выяснили, что 10 сентября днем рядом с одним из многоквартирных домов подозреваемый выстрелил из кустарно-изготовленного пистолета в голову своему 38-летнему соседу. Причиной конфликта стало замечание потерпевшего в адрес соседа, который выбросил из окна во двор дома кусок битого стекла. После выстрела мужчина остался жив.

- В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый на протяжении длительного времени, находясь в своей квартире, изготавливал предметы, обладающие признаками огнестрельного оружия, которые в ходе осмотра места происшествия были изъяты, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.

ЧП