В Перми мужчина выжил после выстрела в голову

Причиной конфликта стало замечание соседа, который выбросил из окна во двор дома кусок битого стекла. Фото: Василий Вахрин

В Перми следователи расследуют уголовное дело, которое возбудили на 46-летнего жителя микрорайона Крохалева. Его обвиняют в покушении на убийство.

Следователи выяснили, что 10 сентября днем рядом с одним из многоквартирных домов подозреваемый выстрелил из кустарно-изготовленного пистолета в голову своему 38-летнему соседу. Причиной конфликта стало замечание потерпевшего в адрес соседа, который выбросил из окна во двор дома кусок битого стекла. После выстрела мужчина остался жив.

- В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый на протяжении длительного времени, находясь в своей квартире, изготавливал предметы, обладающие признаками огнестрельного оружия, которые в ходе осмотра места происшествия были изъяты, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Мужчину заключили под стражу. Следователи продолжают расследование уголовного дела.