В Перми проведут обработку от крыс и мышей

Грызуны - источник возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 15 сентября по 15 октября проведут обработку от крыс и мышей. С грызунами будут бороться на всех муниципальных и производственных объектах учреждениях города. Дератизацию проведут управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, жилищно-строительные кооперативы, рынки, магазины, парки, скверы, городские леса, территории рядом с теплотрассами и тепловыми пунктами.

В случае, если управляющие, обслуживающие организации, ТСЖ, ЖСК не выполняют мероприятия по уничтожению грызунов в многоквартирных домах, то жители могут направить обращение с приложением подтверждающих фотографий и видео в инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края для привлечения их к ответственности.

Грызуны - источник возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных.

- Обработка производится для снижения численности грызунов и улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Перми. Все препараты, которыми будет проводиться обработка, сертифицированы, – пояснил Дмитрий Андреев.