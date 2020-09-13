«Когда не хотелось идти на работу». Пермяка отдали под суд за поддельный больничный

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловском суде Перми прошел процесс по делу пермяка, обвиняемого по статье Уголовного кодекса «Покушение на мошенничество при получении выплат».

Похоже, что мужчине не хотелось идти на работу, и он прогулял, не имея уважительных причин для отсутствия. Чтобы скрыть неявку, он решил купить больничный и получить пособие по временной нетрудоспособности.

- Мужчина приобрел больничный лист у незнакомого лица через Интернет и предоставил его по месту работы, - рассказали в краевой полиции. - При проверке работодателем документа выяснилось, что он подложный.

Нерадивого работника задержали полицейские и доставили в отдел полиции, где он признался в попытке мошенничества.

Суд назначил пермяку наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.