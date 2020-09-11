Во время пожара в общежития ПНИПУ эвакуировали более 200 человек

Пожар произошел рано утром в общежитии Перми. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сегодня рано утром, 11 сентября, около 5 часов утра в общежитии ПНИПУ, что на улице Мира случился пожар. Сработала система пожарной сигнализации.

- На место вызова направлены силы и средства от МЧС в количестве 12 единиц техники и 34 человека личного состава, - сообщает МЧС региона. - По прибытии первых пожарных подразделений - возгорание ликвидировано на площади 0,5 кв.метров, эвакуированы 227 человек - студенты и сотрудники. Погибших и пострадавших нет.

По информации источника, близкого к ситуации в одной из комнат горела бумага. Специалисты МЧС проводят проверку по факту случившегося.