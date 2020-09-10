«Предшествовала серьезная подготовка». Отопительный сезон в Перми начнется 15 сентября

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Пермский филиал «Т Плюс» приступит к запуску тепла в Перми с предстоящего вторника, 15 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Самойлов.

В первую очередь к теплу подключат объекты здравоохранения и образования: детские сады, школы, поликлиники и больницы. Подача ресурса остальным потребителям будет осуществляться поэтапно. Пусконаладочные мероприятия займут 2-3 недели.

Для подачи теплоносителя в квартиры необходимо подтверждение технической готовности теплоэнергоустановок зданий. Важная роль в этом процессе отводится обслуживающим организациям – УК и ТСЖ – которые должны оперативно проводить мероприятия по подключению на жилом фонде и своевременно оформить заявки на подачу теплоносителя.

Отопительному сезону 2020-2021 годов предшествовала серьезная подготовка объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры. Для надежной подачи отопления и горячей воды пермякам Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» выполнили обязательные гидравлические испытания 1367 км тепловых сетей, в ходе работ было устранено более 500 дефектов. Также этим летом 26 км отслуживших свой срок магистральных сетей было заменено на современные в пенополиуретановой изоляции сроком службы более 25 лет. Они были уложены по ул. Г.Звезда, П. Осипенко, Революции, Островского, Солдатова, Чайковского, а также правобережной части Перми.