Система водоснабжения Краснокамска реконструирована на треть

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В Краснокамске в рамках нацпроекта «Экология» заменено 10 километров водопроводных сетей, обновлено насосное оборудование и подготовлены резервуары для приема чистой воды. В общей сложности в Краснокамске должны заменить 30 километров распределительных сетей. Комплекс работ по строительству нового водовода в Краснокамске и переоборудование городских сетей позволит подготовить город к приему качественной питьевой воды от Чусовских очистных сооружений. На данный момент реконструкция системы водоснабжения города выполнена на треть. Все работы планируется завершить в следующем году.

На эти цели из краевого бюджета Краснокамск получил около 140 миллиона рублей и еще более 100 миллионов – из инвестиционной программы МУП «Водоканал».

- Весь комплекс работ позволит подготовить городские сети Краснокамска к приему качественной питьевой воды, чтобы 57 тысяч жителей Краснокамска получали качественную водопроводную воду, – сообщил заместитель министра ЖКХ Пермского края Иван Денисов.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин утвердил перечень 11 муниципалитетов Пермского края, которые вошли в проект «Чистая вода» нацпроекта «Экология». В общей сложности с 2019 по 2024 год Пермский край на эти цели получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей.