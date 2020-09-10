В Пермский край пришли дожди и похолодание

Несмотря на резкую смену погоды среднесуточная температура воздуха будет в пределах нормы. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие несколько дней в регионе будет пасмурно и дождливо. 10 сентября температура воздуха будет на уровне 12–17°С.

Небольшие дожди пройдут повсеместно. Циклон быстро смещается и надолго на регион влияния не окажет. Но на смену ему в пятницу, 11 сентября, придет очередной западный циклон, который принесет с собой более интенсивные дожди.

В ночные часы за счет облачного покрова существенного понижения температуры воздуха не произойдет, и на протяжении всей недели преобладающая температура воздуха окажется на уровне 5–10°С. Дневная температура воздуха ожидается на уровне 11–16°С.

Несмотря на резкую смену погоды среднесуточная температура воздуха будет в пределах нормы.