В Пермском крае следователи раскрыли убийство 10-летней давности

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В июле 2010 года в подъезде общежития в Соликамске пьяный мужчина жестоко избил незнакомого ему местного жителя. Удары наносил руками, ногами и стеклянной бутылкой. Потерпевшего обнаружили случайные прохожие, они вызвали ему скорую. Мужчину увезли в больницу, но, несмотря на оказанную помощь, он скончался.

- В результате ведущейся в следственном управлении системной работе по раскрытию преступлений прошлых лет, а также кропотливой и слаженной работе следователя и оперативных сотрудников МВД, получены доказательства причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого жителя Соликамского городского округа. Показания свидетелей и ряд судмедэкспертиз позволил предъявить мужчине обвинение.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело направлено в суд.