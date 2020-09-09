Пермский «УРАЛХИМ» заложил «Аллею ветеранов»

Работники и ветераны предприятия высадили 20 саженцев яблонь и берёз в парке им. В.Л. Миндовского. Фото: "УРАЛХИМ".

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» - региону» филиал «ПМУ» оказал спонсорскую помощь Индустриальному району в проведении акции «Аллея ветеранов» к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Работники и ветераны предприятия высадили 20 саженцев яблонь и берёз в парке им. В.Л. Миндовского.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми:

- Бережное отношение к окружающей среде в Индустриальном районе Перми, где находится наше предприятие – это приоритет в работе завода. Мы постоянно модернизируем мощности и снижаем воздействие на окружающую среду, а также регулярно принимаем участие в таких экологических акциях. В этом году в честь 75-летнего Юбилея Победы мы высаживаем «Аллею ветеранов» и таким способом еще раз выражаем глубокую благодарность старшему поколению, которое не только выстояло и одержало победу в Великой Отечественной войне, но и поднимало страну в послевоенные годы.

Акция по высадке деревьев «Аллея ветеранов» входит в план мероприятий Индустриального района по празднованию 75-летнего Юбилея Победы. Она должна была состояться в мае этого года, однако была отложена на осень из-за введения режима самоизоляции в связи с коронавирусом.

Место проведения акции выбрано неслучайно. В этом году исполняется 111 лет Валентину Леонидовичу Миндовскому, который сразу после окончания войны руководил озеленением Перми и Березников. Вопрос благоустройства в послевоенные годы встал особенно остро: люди хотели видеть вокруг красоту, уют. Создание парков и скверов оказалось сложным делом: суровый климат и бедные почвы уральских городов мешали саженцам приживаться. Большой труд озеленителей, тем не менее, сделал Пермь и Березники по-настоящему зелёными городами. Продолжая дело Миндовского, сотрудники и ветераны пермского завода «УРАЛХИМ» высадили новые деревья в сквере его имени в память о Великой Победе и на радость всем жителям Индустриального района Перми.