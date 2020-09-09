В Перми на пожаре в жилом доме пострадали годовалый мальчик и отец

Пожарные спасли на пожаре двоих взрослых и ребенка. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

8 сентября в Перми на улице Щербакова, в квартире на 1 этаже в 5-ти этажного жилого дома случился пожар. На место вызвали пожарных, горели вещи на балконе и кухне. В квартире находились супруги – 33-летняя женщина, 39-летний мужчина и их годовалый ребенок. Пожарные вывели их из горящей квартиры.

Мужчина и малыш надышались дымом и были госпитализированы, ребенок в отделение реанимации.

- Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводит проверка по факту пожара, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Обстоятельстве и причина пожара устанавливаются.