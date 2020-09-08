«Два дня не выходил на связь». В Перми полицейские выясняют почему умер мужчина

Полицейским предстоит выяснить причину смерти мужчины. Фото: Василий Вахрин

В Перми женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее знакомый 40-летний мужчина два дня не выходит на связь и не появлялся на работе. К нему домой приехали полицейские и спасатели. Они проникли в квартиру через балкон, так как дверь была закрыта изнутри. Худшие опасения женщины подтвердились, мужчину нашли мертвым в квартире.

В УВД по городу Перми сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливается причина смерти.