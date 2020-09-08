Пермяков призывают не водить заболевших детей в школу

Если ребенок заболеет, он будет проходить обучение удаленно. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Пермском крае во всех учреждениях образования введены меры профилактики коронавирусной инфекции. В департаменте образования Перми призывают родителей не водить детей в школу при любых признаках недомогания. Для них школа обеспечит удаленное обучение.

- В случае выявления в образовательном учреждении положительных результатов тестов на COVID-19 у ребенка или сотрудника, Роспотребнадзора производят эпидемиологическое расследование и оперативно выносят предписания, - сообщают специалисты департамента образования Перми. - В каждом конкретном случае школа их исполняет. В случае выявления COVID-19, заболевший ребенок уходит на больничный, а весь класс продолжает занятия в удаленном режиме, образовательный процесс для них не останавливается.

Также родителям напоминают, что не стоит отправлять в школу детей, ожидающих получения результата теста на COVID-19, либо находившихся в контакте с заболевшими. Все интересующие вопросы родители могут задать по телефону: 212-70-50.