Пермячка отсудила более 50 тысяч рублей за сломанную ногу на тротуаре

"Скорая" доставила женщину в больницу, где ей диагностировали перелом ноги. Фото: архив "КП"

В суд Дзержинского района с иском обратилась женщина. Она упала на скользком тротуаре на улице Попова, когда шла к остановке. Три недели она провела на больничном. Иск она предъявила компании-подрядчику «ДорТехИнжиниринг» с требованием о возмещении утраченного заработка, дополнительных расходов на медикаменты и компенсацию морального вреда.

- Суд исковые требования женщины удовлетворил, - сообщает Пермский краевой суд. - В пользу истицы с ООО «ДорТехИнжиниринг» взыскали утраченный заработок, расходы на медикаменты. Кроме того, организация обязана возместить женщине компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей.