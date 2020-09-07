В сентябре в Прикамье может быть сразу несколько «бабьих лет»

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Пермские синоптики уже предупреждали, что потепления в сентябре будут чередоваться с похолоданиями. Ближайшее ожидалось уже с четверга на этой неделе.

- Оно будет не таким серьезным и длительным, как прогнозировали, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Во вторник и среду днем в Перми будет до 22 градусов, а затем столбик термометра начнет опускаться. Самый холодный день на неделе ожидается в субботу. Но если циклон пройдет по северу края, то температура в Перми в этот день не опустится ниже 15 градусов, а сильные дожди пройдут лишь в северных районах Прикамья. При этом ночных заморозков, как на прошлой неделе, точно не будет – ночи будут сравнительно теплыми.

Синоптик напомнил, что по долгосрочным прогнозам во второй половине недели может снова начаться потепление.

- Вполне вероятно, что в сентябре этого года у нас будет сразу несколько «бабьих лет», и начало осени будет вполне комфортным, - считает Андрей Шихов.