«Выпал из окна, нужна помощь» В Перми мужчину сняли с козырька подъезда

Мужчина упал с третьего этажа многоквартирного дома на улице Карбышева. Фото: Яндекс. Недвижимость.

В Перми 5 сентября поздно вечером, на улице Карбышева из окна 9-этажного дома упал мужчина. Он выпал из окна на третьем этаже на козырек подъезда. В «скорую» позвонили очевидцы. Мужчина жив, но сломал ногу, двигаться самостоятельно он не может. Чтобы спустить пострадавшего пришлось вызвать спасателей. Они приехали на место ЧП, сняли его с козырька подъезда с помощью лестницы и передали медикам. Мужчину отвезли в больницу.