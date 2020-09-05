37-летнюю пермячку, которая выбросила в мусорный контейнер живую новорожденную девочку, приговорили к 1 году колонии-поселения

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В апреле этого года сотрудники железнодорожного вокзала обнаружили в мусорном контейнере полиэтиленовый пакет. В нем лежало тело мертвой новорожденной девочки. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве новорожденного ребенка. Следователи транспортного следственного управления установили: малышку родила в вокзальной подсобке жительница Перми и решила от нее избавиться.

- 21 апреля вечером 37-летняя жительница Пермского края, находясь в подсобном помещении железнодорожного вокзала, родила жизнеспособного ребенка - девочку, - сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - Затем она завернула е в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер. Позднее тело ребенка обнаружили около здания железнодорожного вокзала Свердловской железной дороги. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.