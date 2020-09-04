В Пермском крае за прорыв батареи мужчина отсудил 100 тысяч рублей

Суд постановил выплатить компенсацию за затопленную квартиру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Чусового подал в суд на управляющую компанию из-за прорыва батареи. Авария произошла в сентябре 2019 года, когда в доме запускали систему отопления. Одну из квартир дома затопило, а также пострадала квартира этажом ниже. Ее владелец и обратился в суд.

- В судебном заседании мужчина пояснил, что прорыв трубы отопления, которая ведет к батарее на кухне квартиры соседки, привел к затоплению его квартиры, - сообщает Пермский краевой суд. Батарея, которую прорвало относится к имуществу дома, содержать ее в надлежащем состоянии должна управляющая компания.

Суд взыскал в пользу мужчины материальный ущерб в размере 119438,69 рублей, штраф – 62219,35, компенсацию морального вреда.