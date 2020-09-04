В Перми без холодной воды останутся сотни домов

Без холодной воды останутся жители нескольких районов. Фото: архив "КП"

В Перми в эти выходные больше сотни домов в Индустриальном и Ленинском районах останутся без холодной воды. «Новогор-Прикамье» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях.

5 сентября с 9.00 утра до 20.00 вечера холодную воду отключат в домах по улицам Александра Матросова, 3, 4, 6,

Крисанова, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7, 8,

Монастырская, 117, 119, 121, 123, 130, 144, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177, 74, 76, 82, 90, 92, 96,

Окулова, 31, 33, 37, 62, 73, 73 К 2, 75, 81, 83,

Петропавловская, 101, 103, 105, 109, 111, 123, 185, 97, 99,

Плеханова, 12, 13, 2, 3,

Решетникова, 24, 5, 6,

Толмачева, 13, 17, 18, 2

Якуба Коласа, 1, 10, 11, 12, 3, 5, 5А, 6, 8, 9.

5 сентября с 15.00 до 15.00 6 сентября без холодной воды останутся:

Архитектора Свиязева, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 22, 22А, 24, 25, 26, 26А, 28, 28А, 28Б, 2А, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52, 58, 6, 8

Веры Засулич, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А

Геологов, 1, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 19А, 29, 33, 6, 8

Камышловская, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21

Карпинского, 100, 100А, 101, 101А, 101Б, 102, 104, 107, 108, 109, 110А, 112, 112/1, 118, 120, 125, 126, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 75Б, 77, 77Б, 79, 79А, 81, 83, 83А, 85А, 87, 91А, 96, 97, 97А, 98, 99

Композитора Глинки, 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Космонавта Беляева, 59, 8

Космонавта Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 56, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82

Милиционера Власова, 15, 17

Норильская, 11, 13, 13/1, 13А, 15, 2АА, 6, 7, 8, 9, 9А

Разведчиков, 25

Ремонтная 1-Я, 3

Рязанская, 103, 105, 11, 13, 17, 19, 19А, 3, 5, 7, 9

Самолетная, 48, 50, 54, 56, 60, 60А, 62, 62А

Советской Армии, 101А, 33/1, 33/2

Сталеваров, 36

Сусанина, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Чердынская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 5, 6, 7А, 8

6 сентября с 9.00 до 18.00 воды не будет в домах на Комсомольском проспекте, 15В, 17, 20, 20А, 22

Петропавловская 39, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 53, 55, 55А.