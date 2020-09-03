В Перми пойдет фестиваль «Театральная Россия»

В фестивале примет участие уличный театр «Флюгер». Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Перми 11 сентября пройдет Open air - Фестиваль «Театральная Россия». Он состоится на эспланаде. В нем примут участие ведущие российские театры. Организаторы утверждают, что мероприятия согласовано Роспотребнадзором по Пермскому краю и будет проведено с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

На двух больших экранах перед Пермским академическим Театр-Театр зрителям покажут фрагменты спектаклей одиннадцати театров России. Еще три творческих коллектива - Пермский академический Театр-Театр, Пермский академический театр оперы и балета, Московский музыкально-драматический цыганский театр «Ромэн» - выступят перед пермскими зрителями вживую прямо на площади.

В рамках Open air - Фестиваля «Театральная Россия» режиссеры, актеры, художественные руководители ведущих российских театров представят отрывки из киноверсий культовых спектаклей по произведениям классиков и современников. Вечером «Театральная Россия» передаст эстафету фестивалю уличных театров «Флюгер», который начнется на площади в 17.00.

Праздник современного театрального искусства пройдет 11 сентября с 14.00 до 18.00 в on-line трансляции на интернет-портале Культура.рф, официальной странице социальной сети «Одноклассники».