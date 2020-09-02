Для жителей Пермского края старшего поколения запустили Социальный навигатор

Фото: краевое правительство.

В Пермском крае на площадке «Управляем вместе» создан онлайн-сервис Социальный навигатор. Он начал работать с 1 сентября. Пока – в тестовом режиме.

С его помощью можно получить информацию о возможностях для отдыха по принципу «единого окна». В частности, сейчас там размещена информация о более 2 тысячах площадок для занятий спортом, творчеством, образовательных программ.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что главное назначение этого проекта – повысить качество и продолжительность жизни людей в возрасте.

- В рамках нацпроекта «Демография» реализуются 5 федеральных проектов, в том числе проект «Старшее поколение», - отметил Дмитрий Махонин. - В Прикамье мы также реализуем проект «Пермское долголетие». В нашем регионе проживают 740 тысяч человек в возрасте старше 55 лет – 28 процентов от численности населения. Основная цель, к которой мы стремимся, – увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет к 2024 году. Уже сейчас в нашем регионе мы фиксируем постепенный рост этого показателя. Если 10 лет назад средняя продолжительность жизни составляла 67 лет, то сегодня – уже 72 года. Для сравнения: в среднем по Росси – 73,8 года.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что для улучшения работы сервиса необходима обратная связь от представителей старшего поколения.

- Так мы поймем, что нужно доработать, чем еще наполнить онлайн-сервис, – объяснил министр.

Председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко сообщила, ветераны готовы протестировать Социальный навигатор.

НАША СПРАВКА

В Прикамье около 52 тысяч человек в возрасте от 55 до 65 лет систематически занимаются физкультурой и спортом. В муниципалитетах оборудовано почти 600 площадок для занятий физкультурой. Более 200 тренеров приступили к занятиям в рамках регионального проекта «Тренер нашего двора».

Также в регионе открыто около 1,5 тысяч различных клубов по интересам, коллективов народных и современных танцев, кружков с настольными играми и секций рукоделия, кулинарии, иностранных языков и т.д.

В крае реализуется проект по «серебряному туризму». Так, если в 2018 году поездки совершило 500 человек в возрасте, то в 2019 -м – уже свыше 600. В 2020 году число «возрастных» туристов должно достигнуть не менее 1 тысячи. Отработаны несколько туристических направлений, особенно востребованы Белогорский монастырь, поездки в Ильинский, Усолье и Соликамск.