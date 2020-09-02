В школе Пермского края произошел пожар

Из школы было эвакуировано более 500 человек. Фото:страница школы "В контакте".

В Верещагино сегодня, 2 сентября, учебный день в школе № 2, не успев начаться, закончился воем пожарной сигнализации и эвакуацией. В 9.10 утра в здании сработала пожарная сигнализация. Информация поступила в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю. На место пожара выехали несколько подразделений пожарных.

- От МЧС принимали участие 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю. - Была проведена эвакуация детей и сотрудников в количестве более 500 человек. В настоящее время проводится проверка, предварительная причина - пригорание пищи в помещении столовой.