Дмитрий Махонин: «Нужно заинтересовать пермяков в раздельном сборе мусора»

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К этому проекту уже присоединились 17 жителей Пермского края. Жильцы 124 многоквартирных домов в Дзержинском районе Перми теперь будут платить за вывоз мусора на 5 процентов меньше, чем раньше. Но для этого они должны будут «раздельно» складывать в специализированный контейнер, который установило ПКГУП «Теплоэнерго» отходы, которые могут стать вторсырьем - стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Все это затем будет отправляться на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района. Все остальное, непригодное для переработки, будет накапливаться в обычных баках для смешанных отходов.

Идею о том, чтобы мотивировать людей для цивилизованного использования отходов, высказал глава Пермского края Дмитрий Махонин. По его поручению участники «пилотного» проекта по раздельному сбору мусора в Прикамье будут платить за вывоз твердых коммунальных отходов на 5 процентов меньше.

- Необходимо проработать вопрос о дальнейшем расширении раздельного сбора и последующем увеличении скидки для жителей, – отметил врио губернатора Дмитрий Махонин. - Национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году 68,4 процента жителей Пермского края должны собирать мусор раздельно, а к 2028-ому необходимо выйти на 100-процентный показатель. Чтобы увеличить долю перерабатываемого мусора, нужно заинтересовать пермяков.

На основании губернаторского поручения региональный оператор по обращению с ТКО - ПКГУП «Теплоэнерго» - ввел скидки. Участники проекта будут платить 76,09 рубля за одного проживающего вместо 80,09 рублей. Соглашение о раздельном сборе пока подписано с 64 управляющими компаниями и ТСЖ.

Участниками пилотного проекта стали 124 многоквартирных дома Дзержинского района Перми. Скидку на вывоз мусора получат около 17 тыс. жителей. ПКГУП «Теплоэнерго» установил для жителей этих домов дополнительный специализированный контейнер для сбора сортированных отходов. В контейнер, предназначенный для вторсырья, жители складируют стекло, металл, бумагу, некоторые виды пластика. Затем вторсырье отправляется на сортировочную линию в поселке Лобаново Пермского района. Остальные отходы, непригодные для переработки, отправляют в бак для смешанных отходов.

По словам и.о. директора ПКГУП «Теплоэнерго» Тимура Филимонова, чтобы охватить раздельным сбором мусора больше жителей, нужно развивать мусоросортировочные мощности.

- Чем больше в регионе будет мусоросортировочных заводов, тем больше жителей смогут перейти на раздельный сбор, – отметил Тимур Филимонов.

В Пермском крае сейчас действуют три мусоросортировочные линии: в поселке Лобаново Пермского района, в Березниках и Краснокамске. Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству подобного комплекса на полигоне Софроны в Перми.