Синоптики рассказали, когда в Пермском крае будет всего +1 градус

До конца этой недели в Прикамье станет заметно прохладнее, особенно ночью. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие дни станет заметно прохладнее, особенно ночью. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 сентября циклон, смещаясь на восток, будет способствовать выпадению осадков в южных и восточных районах. Температурный фон существенно понизится: в ночные часы температура воздуха составит +8…13°, после полудня + 12…17°.

3 и 4 сентября Пермский край окажется под влиянием северо-западного антициклона, который обеспечит малооблачную без осадков погоду. Температурный фон установится в пределах нормы: преобладающая температура воздуха ночью ожидается на уровне +1…6°, днем +11…16°.

По предварительному прогнозу в выходные (5-6 сентября) ожидается умеренно-теплая без существенных осадков погода.