Дмитрий Махонин: «Прикамье стоит одним из первых в шорт-листе на получение вакцины против коронавируса»

Фото: краевой Минздрав.

На встрече главы Прикамья с членами штаба общественной поддержки Дмитрию Махонину был зада вопрос насчет возможности отмены занятий в школах и вузах в связи с вероятным приходом второй волны коронавируса. Он заявил, что знает об этих слухах, но они не соответствуют действительности.

- Почему-то называются даты 10 и 20 сентября, но ни в сентябре, ни в октябре мы не планируем отменять очные занятия, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

На вопрос о том, когда Прикамье получит противокоронавирусную вакцину, он сообщил, что сначала в регионе будут делать прививки от гриппа и инфекционной пневмонии.

- Но Прикамье находится в числе первых в шорт-листе на получение вакцины от коронавируса, - отметил он.