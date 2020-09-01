В пермской школе №132 при поддержке «УРАЛХИМа» отремонтирован кабинет химии

Фото: «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» - детям» филиал «ПМУ» оказал спонсорскую помощь подшефной школе №132 в ремонте уже второго кабинета химии.

В порядок привели химический класс в здании бывшей школы №115 на ул. Баумана, 27. Она в этом году присоединилась к соседней школе №132 на ул. Баумана, 16 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Поддержка подшефных учебных заведений – важное направление социальной работы компании «УРАЛХИМ». Мы уже много лет помогаем школе №132 успешно обучать детей профильным для предприятия предметам. Будем рады в будущем видеть наших умных школьников в такой сложной, необычной, высокооплачиваемой профессии, как промышленный химик.

Благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» в кабинете провели ремонтные работы. Демонтировали старые встроенные шкафы, деревянный подиум, линолеум и плинтусы, электроприборы. Привели в порядок пол, сделали подвесной потолок, выровняли и покрасили стены класса. Светильники и выключатели, а также сантехнику заменили на современные. Закупили новую мебель, жалюзи на окна и лабораторную посуду. Обновили обучающие стенды. Например, периодическая система Д.И. Менделеева содержит уже 118 химических элементов, включая открытый недавно Оганесон (Og). Ожидается поставка нового вытяжного шкафа для химических опытов.

Лариса Рябова, директор школы №132:

- Уже много лет благодаря спонсорской помощи компании «УРАЛХИМ» мы имеем возможность реализовывать различные проекты развития школы, углубляя нашу химическую и экологическую направленность. В результате до 75% наших выпускников выбирают химический и биологический профиль, ориентируясь на потребности работодателей Перми.

Пермский завод холдинга «УРАЛХИМ» взял шефство над школой №132 в 2013 году. С этого времени реализовано множество совместных проектов. В частности, отремонтированы еще один кабинет химии, кабинет экологии, конференц-зал, столовая, облагорожена пришкольная территория и т.д.