Дмитрий Махонин: «Если подрядчик до октября не построит 9 процентов нового Чусовского моста в Перми, мы с ним распрощаемся»

Чусовской мост уже устал тащить трафик в одиночку. Фото: краевой Минтранс.

- Я прекрасно осведомлен о многокилометровой пробке, которая скопилась на мосту через Чусовую, - сообщил Дмитрий Махонин в ответ на один из вопросов, заданных ему в ходе последнего прямого эфира. - К сожалению, мост, построенный в 1986 году и который должен был прослужить 100 лет, не выдерживает нагрузки из-за большого трафика. Сейчас просел асфальт в районе одной из опор, и потребовался срочный ремонт. В ближайшее время мы должны начать капремонт проезжей части.

Но здесь нужен еще один мост. Как известно, было допущено серьезное отставание по его строительству. Мы обсуждали эту ситуацию с федеральным министром транспорта, когда он приезжал в Пермь. И решили для себя, что если до конца сентября подрядчик не выполнит 9 процентов объема работ по проекту, то будем с ним прощаться. Строители оповещены об этом, и темпы наращивает. Этот же подрядчик в свое время завалил установку телетрапов в аэропорту, но исправился, и скоро мы их получим.

Подрядчиком по реализации концессионного соглашения по строительству моста через Чусовую и подходов к нему является АО «Стройтрансгаз».

Предполагалось, что проект должен быть завершен к 2022 году. Новый мост должен стать «близнецом» существующего и принять половину трафика. После его введения в строй прежний переход через Чусовую собирались закрыть на год на реконструкцию.