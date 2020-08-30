В Минтрансе Прикамья уточнили, во сколько в ночь на понедельник закроют Чусовской мост

Фото: краевой Минтранс.

Ранее мы писали, что вечером 30 августа временно закроют движение по мосту через Чусовую – в минувшие выходные на нем просела насыпь первой опоры, из-за чего на Восточном обходе Перми образовалась 10-километровая пробка.

Но в краевом Минтрансе сообщили, что для устранения повреждения потребуется немного меньше времени, чем предполагалось. И движение перекроют лишь ночью 31 августа.

- В Министерстве транспорта Пермского края сообщили, что дорожные работы на мосту через реку Чусовую пройдут в ночь на понедельник, 31 августа – с 3.00 до 6.30, - пишет издание «Bussines Class». - Подрядчик проведет ямочный ремонт.