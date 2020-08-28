Полицейские нашли водителя, который насмерть сбил мужчину в Прикамье и скрылся

Машина подозреваемого. Фото предоставлено источником «КП»-Пермь».

В ходе розыскных мероприятий личность водителя была установлена. Им оказался 32-летний уроженце Карагайского района.

Напомним, в ночь с 25 на 26 августа на 7 километре автодороги Нытва-Кудымкар неизвестный водитель насмерть сбил 35-летнего уроженца Карагайского района и скрылся с места аварии.

- Как установили сотрудники полиции, пешеход следовал по правой стороне проезжей части без светоотражающих элементов. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие, - сообщили в пресс - службе отдела МВД России по Нытвенскому району.

По информации от источника, водителя задерживать не стали, ограничились заявлением о явке в правоохранительные органы, которое и подписал подозреваемый.