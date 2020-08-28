В Пермском крае пропала 11-летняя девочка

Ирины Рогач. Фото предоставлено волонетрами

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" и полицейские объявили о розыске 11-летней Ирины Рогач.

Школьница ушла из дома по улице Октябрьская в поселке Калино Чусовского района во вторник, 25 августа, и пропала.

Приметы: на вид 10 лет, рост 130-140 см, худощавого телосложения, которкие темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: на правой ноге с внутренней стороны икроножной мышцы родимое пятно размером 1 см, на правом веке родимое пятно.

Была одета: розовая футболка, темно-синие джинсы, черные кроссовки.

Волонтеры просят всех неравнодушных жителей края выйти на поиски девочки. Место сбора: ст. Калино ул.Октябрьская, 16 а. Координатор: 8-908-248-19-47 Яна.