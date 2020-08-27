Пермский ТЮЗ переедет в Театр кукол

Откроет сезон "Продавец дождя". Фото: Пермский ТЮЗ.

Пермский ТЮЗ откроет новый сезон только 16 сентября спектаклем «Продавец дождя» (16+), который будет показан на сцене Театра кукол. В связи с реконструкцией первые осенние месяцы театр проведет в гостях. Его спектакли будут проходить в «куклах», а также во Дворце культуры им. Солдатова и Дворце культуры ВОС.

На сцене театра кукол 17 сентября будут показаны «Мертвые души» (16+), 28 сентября «Первая любовь» (16+), 29-го - «Еще не вечер» (16+).

Дворец культуры имени Солдатова примет три спектакля: «Еврейское счастье» (16+), «Синий платочек» (16+) и «Каникулы в Лукоморье» (6+). Кот Леопольд отметит свой день рождения (6+) на сцене ДК ВОС.

Сейчас в ТЮЗе ведутся ремонтные работы. На сцене меняется верхняя механика: штанкетное поле и софиты. А в исторической части здания, которую возвел еще в 1902 году архитектор Александр Турчевич, начался первый этап капитального ремонта – полная замена кровли.

В свое здание театр планирует вернуться в ноябре.